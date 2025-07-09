Brasil e India solicitan ingresar al consejo de seguridad de la ONU

Brasil e India alzaron la voz para pedir un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, con el respaldo de China y Rusia. ¿La razón? Cuestionan que solo cinco potencias concentren el poder de veto en un organismo que decide sobre la paz y la guerra a nivel mundial. El reclamo no es nuevo, pero cada vez resuena con más fuerza: el mundo cambió, y la arquitectura de la ONU sigue anclada en el orden que dejó la Segunda Guerra Mundial. Como dijo Lula, "quienes se presentan como defensores de la paz, son precisamente quienes más incitan a la guerra". Frente a un tablero global desequilibrado, la reforma del Consejo ya no es solo una demanda: es una urgencia.