Médicas españolas relatan situación desde Gaza

“Nos dicen que hay paz, pero aquí escuchamos drones y explosiones todos los días”

Así lo cuentan Noha El Haddad y Elena Gómez, médicas de urgencias españolas que han trabajado como voluntarias en Gaza, en hospitales del norte, del sur y en el hospital Al Nasser.

Su testimonio muestra una realidad muy distinta al relato del alto el fuego.

Pacientes heridos a diario, ataques incluso en zonas supuestamente seguras y una emergencia sanitaria total: faltan antibióticos, gasas, material básico y espacio para atender a los enfermos. Personas que podrían salvarse en cualquier otro lugar mueren aquí por falta de recursos.

La ayuda humanitaria se ha reducido al mínimo y la situación sigue siendo crítica.

Gaza no es un tema del pasado. Sigue ocurriendo. Y sigue siendo urgente hablar de ello.