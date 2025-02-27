Israel libera rehenes palestinos

Israel liberó a 620 palestinos en la última fase del acuerdo de alto el fuego, mientras miles se congregaban en Jan Yunis para recibirlos.Muchos de los excarcelados mostraban signos de desnutrición y maltrato tras su paso por cárceles israelíes.

El intercambio se produjo poco después de que Israel confirmara la entrega de los cuerpos de cuatro cautivos por parte de Hamás. Sin embargo, aún mantiene detenidos a dos mujeres y 44 niños, cuyo regreso ha sido retrasado.

Con esta liberación concluye el acuerdo vigente, pero el futuro de una nueva fase de tregua sigue en el aire.