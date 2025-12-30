¿Por qué Netanyahu reconoce a Somalilandia ahora?

Un territorio casi desconocido acaba de irrumpir en el tablero geopolítico mundial. Israel se convirtió en el primer país en reconocer a Somalilandia como “Estado independiente”, una decisión que encendió alarmas en África, el mundo árabe y más allá.

La clave no está solo en Somalia, sino en el mar Rojo y el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb, una zona vital para el comercio global y hoy bajo tensión por la guerra en Gaza y los ataques en la región. ¿Qué es Somalilandia, por qué este reconocimiento ocurre ahora y qué intereses realmente están en juego?