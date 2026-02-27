¿Es Argentina el segundo país más caro del mundo?

Según el índice Big Mac de The Economist, hoy una Big Mac en Argentina sale más cara que en Estados Unidos y solo queda detrás de la de Suiza.

Este indicador compara el precio de la misma hamburguesa en distintos países y deja algo claro: el costo de vida y el descalce entre salarios, inflación y tipo de cambio en Argentina se sienten hasta en la caja de McDonald’s.

Tiene límites —impuestos, alquileres, costos laborales y estrategias de cada país influyen en el precio—, pero la Big Mac se volvió un termómetro rápido de poder adquisitivo justo cuando el país discute reformas laborales, ajuste y sale a la calle a protestar.