POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Es Argentina el segundo país más caro del mundo?
01:37
Economía
¿Es Argentina el segundo país más caro del mundo?
¿Una hamburguesa puede mostrar cuán cara es la vida?
hace 44 minutos

Según el índice Big Mac de The Economist, hoy una Big Mac en Argentina sale más cara que en Estados Unidos y solo queda detrás de la de Suiza.

Este indicador compara el precio de la misma hamburguesa en distintos países y deja algo claro: el costo de vida y el descalce entre salarios, inflación y tipo de cambio en Argentina se sienten hasta en la caja de McDonald’s.

Tiene límites —impuestos, alquileres, costos laborales y estrategias de cada país influyen en el precio—, pero la Big Mac se volvió un termómetro rápido de poder adquisitivo justo cuando el país discute reformas laborales, ajuste y sale a la calle a protestar.

Más vídeos
Distintos años, misma violencia: el maltrato israelí contra palestinos
Cuba frusta intento de "infiltración con fines terroristas"
75 millones en estadios: el plan de la FIFA para Gaza
Familia palestina rompe ayuno en un cementerio
¿EE.UU. controla el petróleo venezolano?
Tormenta invernal inunda tiendas en Gaza
Los españoles en los "Epstein Files"
Sam Altman: Ya la IA es más eficiente que los humanos
Bebé gazatí muere tras rechazo a su evacuación médica
¿Cómo se lavaba el dinero del 'Mencho'?