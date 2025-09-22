Protestas sociales en Perú

POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
La crisis política y social de Perú se refleja en las calles de Lima. La suspensión de la fiscal general Delia Espinoza fue el último detonante de manifestaciones que ya se cocían en redes sociales
22 de septiembre de 2025

La crisis política y social de Perú se refleja en las calles de Lima. La suspensión de la fiscal general Delia Espinoza fue el último detonante de manifestaciones que ya se cocían en redes sociales.

Cientos de jóvenes del colectivo “Generación Z” y trabajadores marchan exigiendo mejoras salariales, seguridad y un freno al crimen organizado, mientras denuncian la represión policial y el uso excesivo de la fuerza. Con un gobierno marcado por escándalos, investigaciones y una presidenta, Dina Boluarte, cuya aprobación se desploma, casi el 80% de los peruanos siente vergüenza de sus autoridades.

La movilización refleja un descontento profundo y un llamado urgente a cambios reales.

