Türkiye
Türkiye y Chile celebran casi un siglo de cooperación bilateral
Desde el primer tratado en 1926 hasta el Foro Empresarial de 2024 en Estambul, los vínculos se han fortalecido en comercio, ciencia, defensa y exploración antártica
11 de abril de 2025

Türkiye y Chile celebran casi un siglo de cooperación bilateral. Desde el primer tratado en 1926 hasta el Foro Empresarial de 2024 en Estambul, los vínculos se han fortalecido en comercio, ciencia, defensa y exploración antártica.

Hoy, Chile es el único país de América Latina y el Caribe con el que Türkiye tiene un Tratado de Libre Comercio.

En este video, conversamos con Alberto van Klaveren, ministro de Relaciones Exteriores de Chile, sobre los desafíos y oportunidades de esta relación estratégica en constante expansión.

