Proyecto: Gaza, la gran vergüenza

En un contexto marcado por la censura digital y la eliminación de pruebas, “Gaza, la gran vergüenza – Memoria Digital” surge como un archivo permanente para preservar lo ocurrido en Gaza.

La iniciativa construye un registro histórico verificable del genocidio en el territorio palestino, basado en datos contrastados, registros fechados y fuentes transparentes. Su objetivo es documentar, de forma sistemática, las víctimas civiles, la destrucción de infraestructuras y las reacciones internacionales ante la ofensiva israelí.

Frente a los intentos de negación, relativización o borrado, el proyecto busca garantizar que los hechos queden documentados, accesibles y preservados como parte de la memoria colectiva.