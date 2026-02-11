Petro denuncia intento de asesinato

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que escapó de un intento de asesinato tras un presunto complot de narcotraficantes, cuando su helicóptero fue impedido de aterrizar en la costa caribeña por temores de que fuera atacado, informó él mismo en una reunión de gabinete transmitida en vivo.
Petro aseguró que su aeronave tuvo que desviarse hacia mar abierto y volar durante varias horas antes de llegar a salvo a tierra firme, una decisión que, según él, podría haberle salvado la vida.
El mandatario, que enfrenta un aumento de la violencia mientras se acercan las elecciones presidenciales, afirmó que ha recibido advertencias durante meses sobre un posible plan de grupos vinculados al narcotráfico para atacarlo, aunque no identificó públicamente a responsables específicos.
Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, ha afirmado en el pasado que organizaciones criminales han intentado atentar contra él desde que asumió el cargo en 2022.
