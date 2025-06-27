POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Programa nuclear iraní: ¿a quién le creemos?
01:52
Conflicto Israel-Irán
Programa nuclear iraní: ¿a quién le creemos?
Tres versiones. Un mismo ataque. Cero certezas.
27 de junio de 2025

Trump dice que destruyó por completo el programa nuclear iraní. El Pentágono dice que solo lo retrasaron unos meses. Y la CIA asegura que quedó gravemente dañado.

Tres versiones. Un mismo ataque. Cero certezas.

Mientras en Washington intentan mostrar fuerza, una filtración de inteligencia revela grietas en el discurso oficial: las centrifugadoras siguen operativas y el uranio enriquecido, intacto. Y aunque desde la Casa Blanca insisten en desviar la atención, esas preguntas siguen ahí.

Más vídeos
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel
Masiva protesta por Gaza en Estambul en Año Nuevo
Predicciones principales noticias 2026