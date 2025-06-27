Programa nuclear iraní: ¿a quién le creemos?

Trump dice que destruyó por completo el programa nuclear iraní. El Pentágono dice que solo lo retrasaron unos meses. Y la CIA asegura que quedó gravemente dañado.

Tres versiones. Un mismo ataque. Cero certezas.

Mientras en Washington intentan mostrar fuerza, una filtración de inteligencia revela grietas en el discurso oficial: las centrifugadoras siguen operativas y el uranio enriquecido, intacto. Y aunque desde la Casa Blanca insisten en desviar la atención, esas preguntas siguen ahí.