Muralistas chilenos pintan por Palestina

13 de diciembre de 2024
Un grito desde el último rincón del mundo: en Chile, artistas se alzan por Palestina con un Museo de Cielo Abierto en Patronato, el barrio donde la diáspora árabe dejó sus primeras huellas.
Muralistas, grafiteros y pintores transforman las fachadas en un lienzo solidario, visibilizando con colores la lucha por la justicia y la libertad.
Este proyecto no solo embellece, también educa: cada trazo, cada mural, conecta el arte con la humanidad, alejándose de narrativas ajenas y acercándonos a la verdad.
Porque allí, ser palestino no es cuestión de origen, sino de corazón.