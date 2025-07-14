Miles gritan "Palestina vencerá" en concierto de Residente

Miles de voces acompañaron a Residente el 13 de julio en su concierto de Valencia, coreando por la liberación de Palestina en un acto masivo de solidaridad. El rapero puertorriqueño ya había dado un paso firme esta semana: canceló sus shows en el Morriña Festival y el FIB de Benicassim tras descubrir que ambos están financiados por el fondo estadounidense KKR, vinculado a negocios con Israel. “No puedo ser parte de algo que contradice mis principios”, dijo al anunciar el boicot.Entre versos y consignas, Residente recuerda que la música también puede alzar la voz contra la injusticia.