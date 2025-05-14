Trump, Erdogan, Al-Sharaa y Bin Salman abordan levantamiento de las sanciones a Siria

En una reunión sin precedentes, los líderes de Estados Unidos, Türkiye, Siria y Arabia Saudí abordaron el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, participó de forma virtual.

Trump sorprendió al anunciar el día anterior el fin de las sanciones impuestas desde la era de Hafez al-Assad, una decisión que calificó como un “nuevo comienzo” para el pueblo sirio. Se trata del primer contacto directo entre un presidente estadounidense y su homólogo sirio —en este caso, Ahmed Al-Sharaa— en 25 años.

Erdogan celebró la medida como un paso de “importancia histórica”, y en Damasco la noticia fue recibida con manifestaciones populares en señal de júbilo.

Sin embargo, el gesto ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Israel, firme opositor a cualquier tipo de alivio de sanciones sobre Siria.