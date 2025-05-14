POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Trump, Erdogan, Al-Sharaa y Bin Salman abordan levantamiento de las sanciones a Siria
00:19
Nueva Siria
Trump, Erdogan, Al-Sharaa y Bin Salman abordan levantamiento de las sanciones a Siria
En una reunión sin precedentes, los líderes de Estados Unidos, Türkiye, Siria y Arabia Saudí abordaron el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, participó de forma virtual
14 de mayo de 2025

En una reunión sin precedentes, los líderes de Estados Unidos, Türkiye, Siria y Arabia Saudí abordaron el levantamiento de las sanciones impuestas a Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, participó de forma virtual.

Trump sorprendió al anunciar el día anterior el fin de las sanciones impuestas desde la era de Hafez al-Assad, una decisión que calificó como un “nuevo comienzo” para el pueblo sirio. Se trata del primer contacto directo entre un presidente estadounidense y su homólogo sirio —en este caso, Ahmed Al-Sharaa— en 25 años.

Erdogan celebró la medida como un paso de “importancia histórica”, y en Damasco la noticia fue recibida con manifestaciones populares en señal de júbilo.

Sin embargo, el gesto ha generado tensiones diplomáticas, especialmente con Israel, firme opositor a cualquier tipo de alivio de sanciones sobre Siria.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel