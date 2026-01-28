Colonos israelíes persiguen estudiantes palestinos

El episodio se enmarca en un patrón creciente de acoso en carreteras, donde familias palestinas denuncian persecuciones, bloqueos, lanzamientos de piedras y amenazas, incluso cuando se trata de trayectos escolares.



Los datos confirman que no es un hecho aislado. En 2025, la violencia de colonos aumentó alrededor de un 25 %, con 845 ataques documentados, según cifras militares citadas por medios israelíes y recopiladas por Anadolu Agency. La ONU (OCHA) ha advertido que ese año se registraron niveles récord de incidentes, muchos de ellos en presencia de fuerzas israelíes o sin intervención para detenerlos, lo que refuerza un clima de impunidad.



Las consecuencias son directas: comunidades obligadas a cambiar rutas escolares, niños que dejan de asistir a clase por miedo y familias desplazadas de zonas rurales. Organizaciones humanitarias alertan de que la violencia en carreteras se ha convertido en una herramienta de presión diaria para restringir la movilidad palestina y forzar el abandono de tierras en áreas clave de Cisjordania ocupada