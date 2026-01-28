POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Colonos israelíes persiguen estudiantes palestinos
00:23
Oriente Medio
Colonos ilegales israelíes persiguieron un vehículo palestino que transportaba niños desde su escuela en la zona de Jericó, en Cisjordania ocupada.
hace una hora

El episodio se enmarca en un patrón creciente de acoso en carreteras, donde familias palestinas denuncian persecuciones, bloqueos, lanzamientos de piedras y amenazas, incluso cuando se trata de trayectos escolares.


Los datos confirman que no es un hecho aislado. En 2025, la violencia de colonos aumentó alrededor de un 25 %, con 845 ataques documentados, según cifras militares citadas por medios israelíes y recopiladas por Anadolu Agency. La ONU (OCHA) ha advertido que ese año se registraron niveles récord de incidentes, muchos de ellos en presencia de fuerzas israelíes o sin intervención para detenerlos, lo que refuerza un clima de impunidad.


Las consecuencias son directas: comunidades obligadas a cambiar rutas escolares, niños que dejan de asistir a clase por miedo y familias desplazadas de zonas rurales. Organizaciones humanitarias alertan de que la violencia en carreteras se ha convertido en una herramienta de presión diaria para restringir la movilidad palestina y forzar el abandono de tierras en áreas clave de Cisjordania ocupada

