Petroleras de EE.UU. no convencidas de invertir en Venezuela

Donald Trump ha dicho que las grandes petroleras de EE.UU. invertirán “al menos 100 mil millones de dólares” para reconstruir la infraestructura petrolera de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y la intervención. Pero —hasta ahora— ninguna gran compañía ha confirmado públicamente inversiones, y muchas se muestran cautelosas ante el costo y los riesgos políticos y económicos que implicaría comprometer capital en el país.Mientras el gobierno estadounidense anuncia reuniones con ejecutivos de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips para discutir planes de producción y exportación, expertos del sector señalan que la realidad es más compleja: la infraestructura está deteriorada, los precios del crudo siguen bajos y la estabilidad política es incierta, lo que dificulta que el plan de Trump se materialice tal como lo presenta.