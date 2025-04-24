Chile es invitado a los BRICS

Chile fue invitado oficialmente a la próxima cumbre de los BRICS, una alianza económica conformada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que actualmente busca ampliar su influencia en el sur global.

La invitación, extendida por Lula da Silva, llega en un momento clave: con Brasil como anfitrión en 2025 y América Latina atravesando una reconfiguración geopolítica.

La posible participación de Chile —junto a México, Colombia y Uruguay— podría marcar un giro histórico para la región, tradicionalmente alineada con Estados Unidos, y abrir nuevas puertas hacia una mayor autonomía estratégica. Como señaló el presidente Gabriel Boric: “No queremos elegir entre uno u otro; queremos relaciones con todos”.