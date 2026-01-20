Colonos ilegales atacan aldea palestina

Colonos israelíes ilegales armados, acompañados por fuerzas israelíes, irrumpieron en la comunidad beduina palestina de Al Burj, en el norte del valle del Jordán, atacando viviendas y propiedades. Varios residentes que intentaron proteger a sus familias y pertenencias fueron detenidos, mientras los colonos actuaban sin restricciones.

El ataque se enmarca en un patrón de violencia que no deja de crecer: en 2025, la violencia de colonos en Cisjordania ocupada aumentó un 25 %, con 845 agresiones documentadas, que dejaron 4 palestinos muertos y cerca de 200 heridos.

En el valle del Jordán, una de las zonas más golpeadas, esta presión constante ha obligado a decenas de familias palestinas beduinas a abandonar sus hogares, en medio de demoliciones, confiscación de tierras y agresiones recurrentes.