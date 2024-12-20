POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Titulares del Día
Genocidio en Gaza
Titulares del Día
20/12/2024
20 de diciembre de 2024


Un nuevo informe de Médicos Sin Fronteras acusa a Israel de estar cometiendo "limpieza étnica" en Gaza y pide acción urgente. El informe denuncia 41 ataques contra su personal, bombardeos a centros de salud y fuego a convoyes. Además, el asedio en Gaza redujo la ayuda de 500 a 37 camiones diarios en octubre de 2024. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su intención de impulsar "una gran reforma constitucional", aunque no precisó detalles. Con ello espera democratizar Venezuela y empoderar al ciudadano

El Salvador, único país con bitcoin como moneda oficial, acordó con el Fondo Monetario Internacional un crédito de 1.400 millones de dólares a cambio de limitar el uso de Bitcoin. El acuerdo, pendiente de aprobación en febrero de 2025, busca estabilizar la economía.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel