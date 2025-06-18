EE.UU. podría intervenir directamente en el conflicto Israel-Irán

Tras bombardear varias zonas en Irán, incluida la capital, Teherán, Israel ha intensificado su ofensiva dejando más de 224 muertos. Ahora, Estados Unidos evalúa involucrarse directamente, enviando más aviones de combate y un portaaviones al golfo Pérsico. Todo indica que el objetivo final sería Fordow: una instalación nuclear iraní construida bajo una montaña, inaccesible sin el bombardero B-2, que solo EE.UU. posee. Mientras tanto, Irán reitera que no busca fabricar armas nucleares y ha respondido en defensa propia con nuevos misiles. Rusia y China advierten: los ataques israelíes violan el derecho internacional y podrían empujar al mundo al borde de una catástrofe nuclear.