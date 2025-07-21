El papa pide el fin de la "barbarie" de ofensiva en Gaza

"Pido una vez más el fin inmediato de esta barbarie"

Esas fueron las palabras del papa León XIV este 20 de julio desde Castel Gandolfo, Italia, al condenar el ataque del ejército israelí contra la parroquia católica de la Sagrada Familia en Ciudad de Gaza.

El Papa expresó su profundo dolor por lo ocurrido y lamentó que este ataque se sume a la serie de ofensivas militares israelíes contra la población civil y los lugares de culto en el enclave.

En medio de una ofensiva genocida que ya ha arrebatado casi 59.000 vidas palestinas, sin contar los desaparecidos o los que siguen bajo escombros, la voz del Vaticano se alza una vez más para exigir el fin de una violencia que no conoce límites.