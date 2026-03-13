¿Puede EE.UU. usar sus bases cuando quiera?

La pregunta volvió al centro del debate tras la decisión de España de limitar el uso de las bases de Rota y Morón en medio de la escalada con Irán.



Aunque Estados Unidos mantiene una vasta red de bases por todo el mundo, su uso no depende únicamente de Washington. Estas instalaciones funcionan gracias a acuerdos con los países anfitriones, que en teoría pueden aceptar o rechazar ciertas operaciones.



En conclusión, pese a que formalmente el país anfitrión decide, la realidad política y militar suele inclinar la balanza a favor de Washington.