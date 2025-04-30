POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Fuerzas israelíes destruyen casas en Cisjordania ocupada
00:34
Genocidio en Gaza
Fuerzas israelíes destruyen casas en Cisjordania ocupada
Este martes, el ejército israelí arrestó al menos a 22 palestinos y demolió cuatro viviendas
30 de abril de 2025

Mientras el mundo mira a Gaza, en Cisjordania ocupada la represión no se detiene.

Este martes, el ejército israelí arrestó al menos a 22 palestinos —entre ellos un periodista y cuatro mujeres— y demolió cuatro viviendas, además de pozos de agua y granjas. Desde octubre de 2023, ya son más de 16.400 los detenidos y cerca de mil los asesinados en Cisjordania ocupada. 

Todo esto ocurre a pesar de que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí y exigió el desmantelamiento de los asentamientos.

Más vídeos
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel
Masiva protesta por Gaza en Estambul en Año Nuevo
Predicciones principales noticias 2026