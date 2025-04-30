Fuerzas israelíes destruyen casas en Cisjordania ocupada

Mientras el mundo mira a Gaza, en Cisjordania ocupada la represión no se detiene.

Este martes, el ejército israelí arrestó al menos a 22 palestinos —entre ellos un periodista y cuatro mujeres— y demolió cuatro viviendas, además de pozos de agua y granjas. Desde octubre de 2023, ya son más de 16.400 los detenidos y cerca de mil los asesinados en Cisjordania ocupada.

Todo esto ocurre a pesar de que la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación israelí y exigió el desmantelamiento de los asentamientos.