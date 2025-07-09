Colonos ilegales israelíes atacan a palestinos

Varios palestinos resultaron heridos en una nueva oleada de ataques perpetrados por colonos israelíes ilegales en Hebrón, Cisjordania ocupada, el 8 de julio. Younes, un testigo del incidente, indicó que los colonos, con el apoyo del ejército israelí, lanzaron piedras contra los barrios periféricos de la localidad, lo que desató enfrentamientos con los palestinos. Durante los enfrentamientos, las fuerzas israelíes utilizaron munición real y gas lacrimógeno contra los palestinos, dejando a varios heridos. En el primer semestre de 2025, colonos israelíes ilegales llevaron a cabo más de 2150 ataques en toda Cisjordania ocupada, matando al menos a cuatro palestinos.