Türkiye cubierta de nieve antes de año nuevo

El invierno ha llegado a Türkiye y la nieve ya cubre el país de blanco. El paisaje se transforma en una postal: mezquitas, calles y montañas, desde centros históricos hasta destinos turísticos y grandes ciudades cubiertas de nieve.

Las nevadas regalan escenas poco habituales y muestran la diversidad geográfica y climática del país, con imágenes que mezclan patrimonio, vida urbana y naturaleza bajo el frío del final de año. Un cierre de año en clave invernal, con Türkiye vestida de blanco.