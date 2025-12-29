POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Türkiye cubierta de nieve antes de año nuevo
00:47
Türkiye
Türkiye cubierta de nieve antes de año nuevo
El invierno ha llegado a Türkiye y la nieve ya cubre el país de blanco.
29 de diciembre de 2025

El invierno ha llegado a Türkiye y la nieve ya cubre el país de blanco. El paisaje se transforma en una postal: mezquitas, calles y montañas, desde centros históricos hasta destinos turísticos y grandes ciudades cubiertas de nieve.

Las nevadas regalan escenas poco habituales y muestran la diversidad geográfica y climática del país, con imágenes que mezclan patrimonio, vida urbana y naturaleza bajo el frío del final de año. Un cierre de año en clave invernal, con Türkiye vestida de blanco.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel