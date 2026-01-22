¿Podría la Junta de Paz sustituir a la ONU?

¿Está Donald Trump construyendo un nuevo órgano global que pueda rivalizar con la Organización de las Naciones Unidas?

En el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Trump lanzó oficialmente su llamada “Junta de Paz” (o Board of Peace), un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar un alto el fuego y la reconstrucción en Gaza, pero con ambiciones más amplias que preocupan a gobiernos y diplomáticos.

La iniciativa, que contaría con más de 30 países que ya aceptaron unirse —incluidos Arabia Saudita, Türkiye, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos— ha recibido respaldo formal a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada en noviembre de 2025, aunque con mandato limitado inicialmente al conflicto de Gaza.

La Junta de Paz se presenta oficialmente como un intento de gestionar la paz y reconstrucción en Gaza, pero su carta y estructura han abierto el debate sobre si esta iniciativa podría terminar actuando como un foro paralelo o alternativo al Consejo de Seguridad de la ONU, con la presidencia de Trump en un rol duradero más allá de su mandato presidencial.