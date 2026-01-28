POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
ICE intenta entrar a consulado de Ecuador en EE.UU.
Agentes del ICE intentaron ingresar al Consulado de Ecuador en Minneapolis, según confirmó el Gobierno ecuatoriano.
hace 44 minutos

De acuerdo con un comunicado oficial de la Cancillería de Ecuador, un agente de ICE intentó acceder a las instalaciones consulares la mañana del martes 27 de enero, cerca de las 11:00., pero fue impedido de entrar por el personal diplomático, que activó los protocolos de emergencia para proteger a los ciudadanos ecuatorianos presentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador presentó una nota de protesta formal ante la Embajada de Estados Unidos, solicitando que este tipo de acciones no se repitan en ninguna sede consular ecuatoriana en territorio estadounidense.

Medios locales de Minnesota confirmaron el incidente, que ocurre en un contexto de creciente tensión por las operaciones migratorias de ICE en varias ciudades de EE.UU.

