'Mis intenciones eran totalmente satíricas'

Solo Avital, director estadounidense-israelí, que afirma haber co-creado el video generado por IA que el presidente de EE.UU., Donald Trump, compartió en su cuenta, describió el proyecto como un “experimento” y una “sátira”.

Pero lo que comenzó como un experimento terminó abriendo una puerta alarmante.Su video, basado en la idea de Trump de convertir Gaza en la “Riviera de Medio Oriente”, expuso cómo la inteligencia artificial puede distorsionar la realidad y convertirse en una poderosa herramienta de manipulación política.

Avital ahora advierte que la IA debería estar prohibida para los políticos.

¿Debería regularse la Inteligencia Artificial para usos políticos?