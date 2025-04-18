Machu Picchu: protección para la posteridad

El santuario inca más emblemático está en riesgo por el turismo desbordado y la crisis climática, pero un acuerdo entre Perú y Corea del Sur abre una nueva posibilidad: preservar su legado con herramientas del siglo XXI. Desde la gestión de residuos en Cusco hasta un plan integral de conservación para Machu Picchu, esta alianza apuesta por una protección sostenible que combine historia, innovación y respeto por la naturaleza. Un paso importante para que este ícono del mundo andino no se pierda en el tiempo. ¿Podrá la tecnología salvar a Machu Picchu? ¿Qué crees?