POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Machu Picchu: protección para la posteridad
01:43
América Latina
Machu Picchu: protección para la posteridad
El santuario inca más emblemático está en riesgo por el turismo desbordado y la crisis climática, pero un acuerdo entre Perú y Corea del Sur abre una nueva posibilidad: preservar su legado con herramientas del siglo XXI
18 de abril de 2025

El santuario inca más emblemático está en riesgo por el turismo desbordado y la crisis climática, pero un acuerdo entre Perú y Corea del Sur abre una nueva posibilidad: preservar su legado con herramientas del siglo XXI. Desde la gestión de residuos en Cusco hasta un plan integral de conservación para Machu Picchu, esta alianza apuesta por una protección sostenible que combine historia, innovación y respeto por la naturaleza. Un paso importante para que este ícono del mundo andino no se pierda en el tiempo. ¿Podrá la tecnología salvar a Machu Picchu? ¿Qué crees?

Más vídeos
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel
Masiva protesta por Gaza en Estambul en Año Nuevo
Predicciones principales noticias 2026