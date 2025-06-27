"Es una orden para eliminar el mal de Israel" - Adam Christopher, sionista juzgado por asesinatos

“Lo crucifiqué porque predicaba lo contrario a la palabra de Dios”
En una entrevista exclusiva con True Crime Arizona, Adam Christopher Sheafe, de 51 años, confesó haber asesinado y crucificado al pastor William Bill Schonemann, de 76 años, en su casa de New River (Arizona). Con voz calmada, relató que llegó de madrugada, lo ejecutó, le colocó una corona de espinas tejida a mano y dejó el cuerpo ensangrentado sobre la cama.Pero Pastor Bill solo era el primer nombre de una lista. Sheafe afirmó que pensaba “ajusticiar” a 14 líderes religiosos en diez estados: Phoenix, Las Vegas, Portland, Seattle, Billings, Detroit, Nueva York, Charlotte, Mobile, Beaumont y El Paso. El plan se truncó cuando fue detenido tras una persecución en Sedona.Sheafe permanece en la cárcel del condado de Coconino, pendiente de extradición a Maricopa, y enfrentará cargos por asesinato con agravantes y conspiración para múltiples homicidios.