POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"Es una orden para eliminar el mal de Israel" - Adam Christopher, sionista juzgado por asesinatos
01:17
Genocidio en Gaza
"Es una orden para eliminar el mal de Israel" - Adam Christopher, sionista juzgado por asesinatos
En una entrevista exclusiva con True Crime Arizona, Adam Christopher Sheafe, de 51 años, confesó haber asesinado y crucificado al pastor William Bill Schonemann, de 76 años, en su casa de New River (Arizona)
27 de junio de 2025

“Lo crucifiqué porque predicaba lo contrario a la palabra de Dios” 

En una entrevista exclusiva con True Crime Arizona, Adam Christopher Sheafe, de 51 años, confesó haber asesinado y crucificado al pastor William Bill Schonemann, de 76 años, en su casa de New River (Arizona). Con voz calmada, relató que llegó de madrugada, lo ejecutó, le colocó una corona de espinas tejida a mano y dejó el cuerpo ensangrentado sobre la cama.Pero Pastor Bill solo era el primer nombre de una lista. Sheafe afirmó que pensaba “ajusticiar” a 14 líderes religiosos en diez estados: Phoenix, Las Vegas, Portland, Seattle, Billings, Detroit, Nueva York, Charlotte, Mobile, Beaumont y El Paso. El plan se truncó cuando fue detenido tras una persecución en Sedona.Sheafe permanece en la cárcel del condado de Coconino, pendiente de extradición a Maricopa, y enfrentará cargos por asesinato con agravantes y conspiración para múltiples homicidios.

Más vídeos
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel
Masiva protesta por Gaza en Estambul en Año Nuevo
Predicciones principales noticias 2026