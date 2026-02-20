Protestas en Argentina contra Reforma Laboral

Miles de trabajadores salieron a las calles de Buenos Aires y chocaron con la policía frente al Congreso mientras el Senado debatía la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.



La huelga general de 24 horas, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales, paralizó gran parte del país: vuelos cancelados, transporte reducido, bancos y escuelas cerrados y comercios sin actividad, según agencias internacionales.



El proyecto —parte central del programa económico de Milei— propone la ampliación de la jornada laboral, facilitar despidos, reducir indemnizaciones, ampliar períodos de prueba y limitar el alcance de las huelgas. El Gobierno sostiene que las medidas atraerán inversión y formalizarán el empleo en una economía con alta inflación y fuerte informalidad. Los sindicatos advierten que implican un recorte histórico de derechos laborales.