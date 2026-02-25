POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Tormenta invernal inunda tiendas en Gaza
Tormenta invernal inunda tiendas en Gaza
Una fuerte tormenta invernal azotó Gaza e inundó decenas de tiendas donde sobreviven palestinos desplazados, agravando una crisis humanitaria ya extrema en el enclave asediado.
Las lluvias anegaron campamentos improvisados y obligaron a familias a atravesar aguas sucias y frías para ponerse a salvo. Equipos de la Defensa Civil informaron haber recibido múltiples llamadas de auxilio y rescataron a varias familias en Al-Mawasi, cerca de Jan Yunis.

La tormenta golpea a una población que ya enfrenta escasez de alimentos, falta de agua potable y un sistema sanitario colapsado por la ofensiva israelí, mientras cientos de miles de personas continúan viviendo en refugios precarios expuestos al frío y a nuevas emergencias.

