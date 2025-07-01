Acusan a Leyva de conspirar contra Gustavo Petro

Una bomba mediática cayó en Colombia este domingo por cuenta de una investigación del diario El País de España: Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores y cercano al gobierno en un principio, habría buscado ayuda en Estados Unidos para sacar al presidente Gustavo Petro del poder “en no más de 20 días”.

El reportaje, que incluye audios del propio Leyva y testimonios de fuentes cercanas a la Casa Blanca, revela que el supuesto complot del exministro pretendía dejar a la vicepresidenta Francia Márquez a cargo.

Mientras tanto, Petro habla de “conspiración del narcotráfico" y Márquez niega cualquier vínculo.