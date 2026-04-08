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Joe Kent: "Hay que contener a Israel"
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Guerra contra Irán
Joe Kent: "Hay que contener a Israel"
“Debemos asegurarnos de que los israelíes no saboteen este alto al fuego”
hace 7 horas

“Debemos asegurarnos de que los israelíes no saboteen este alto al fuego”


Así lo afirmó Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE.UU., al advertir que el alto el fuego de dos semanas con Irán podría fracasar si Israel vuelve a sabotear las negociaciones.

Kent sostuvo que Washington debe impedir una nueva escalada y planteó incluso retirar parte del apoyo militar a Israel para frenar su capacidad de continuar la ofensiva con armamento proporcionado por Estados Unidos.

Según dijo, la reapertura del estrecho de Ormuz y la recuperación del suministro energético global dependen de que la tregua se mantenga.

Sus declaraciones ponen sobre la mesa una crítica poco habitual desde dentro de Estados Unidos: que el principal obstáculo para consolidar el alto el fuego no sería Irán, sino Israel.

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