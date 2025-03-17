POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Dron israelí impide a palestinos salir de la mezquita
Mohammed Amra, periodista palestino, registró momentos de angustia cuando un dron cuádruple israelí rodeó una mezquita en Rafah, en el sur de Gaza, tras un iftar comunitario
17 de marzo de 2025

Mohammed Amra, periodista palestino, registró momentos de angustia cuando un dron cuádruple israelí rodeó una mezquita en Rafah, en el sur de Gaza, tras un iftar comunitario.

Decenas de personas, incluidos niños, se encontraban en el lugar y fueron blanco de una intensa ráfaga de disparos, desatando el pánico y el caos. El ataque no solo puso en peligro a quienes estaban en las inmediaciones, sino también a quienes permanecían dentro del lugar de culto, aumentando la vulnerabilidad de una comunidad que ya ha sufrido meses de ofensiva.

Las imágenes captadas por Amra reflejan la brutalidad de un ataque dirigido a una congregación en un momento de oración y solidaridad durante el mes sagrado de Ramadán.

