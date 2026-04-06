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Tel Aviv protesta contra la guerra en Irán
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Guerra contra Irán
Tel Aviv protesta contra la guerra en Irán
Cientos de israelíes volvieron a salir a las calles de Tel Aviv para protestar contra la guerra con Irán, desafiando las órdenes policiales y las restricciones impuestas a las reuniones públicas
hace 44 minutos

Cientos de israelíes volvieron a salir a las calles de Tel Aviv para protestar contra la guerra con Irán, desafiando las órdenes policiales y las restricciones impuestas a las reuniones públicas.

Los manifestantes acusan al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de utilizar la guerra para su propio beneficio político, mientras crece el malestar interno por la escalada regional y sus consecuencias dentro de Israel.

La protesta, celebrada en la plaza Habima, terminó con al menos 10 detenidos, en medio de un clima de creciente tensión política.

Netanyahu criticó además a la Alta Corte de Justicia por permitir la manifestación, lo que provocó nuevas reacciones desde la oposición. Líderes como Yair Lapid, Benny Gantz y Yair Golan lo acusaron de alimentar la división interna y de usar un momento de guerra para atacar a jueces y adversarios políticos.

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