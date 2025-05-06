Manifestaciones frente al parlamento israelí

Los manifestantes protestaban contra la decisión del gabinete de seguridad de intensificar la ofensiva militar en Gaza.

Más de 52.500 palestinos han sido asesinados en Gaza desde octubre de 2023 en una ofensiva brutal por parte de Israel, la mayoría mujeres y niños.

La Corte Penal Internacional emitió en noviembre órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Además, Israel enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Ju