POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Irán dice que obtuvo planes nucleares israelíes secretos
01:46
Política
Irán dice que obtuvo planes nucleares israelíes secretos
Irán asegura haber ejecutado una de las operaciones de inteligencia más impactantes en años: infiltrarse en Israel y obtener miles de documentos clasificados sobre su seguridad y programa nuclear secreto.
10 de junio de 2025

Videos, imágenes, mapas de instalaciones, vínculos con EE.UU. y Europa… Todo estaría ahora en manos de Teherán, según fuentes oficiales iraníes. Israel aún no lo ha confirmado ni negado.Si esto es cierto, Irán cambia las reglas del juego: no amenaza con armas, sino con datos. Y advierte que podría revelar todo si Israel ataca primero. Pero ¿es una jugada de disuasión o una cortina de humo para desviar la atención de su propio programa nuclear, de cara a la siguiente ronda de negociación con EE. UU.?

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel