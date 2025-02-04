La hipermilitarización del espacio está en riesgo

¿El espacio, la nueva trinchera de la Guerra Fría?

La reciente orden de Donald Trump para crear un “Domo de Hierro” en el espacio, con el fin de proteger a Estados Unidos de misiles avanzados, intensifica la carrera armamentística con Rusia y China.

Esta medida no solo busca defensa, sino también abrir el camino a la militarización del espacio, algo que podría poner en peligro tratados internacionales como el SALT de 1979.

La respuesta de Rusia y China será crucial y peligrosa para el futuro global.