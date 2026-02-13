María Corina Machado tendrá que "responder ante Venezuela"

“Si vuelve, tendrá que responder ante Venezuela”.

Así se refirió Delcy Rodríguez a la dirigente opositora María Corina Machado en su primera entrevista con un medio internacional desde que asumió funciones.

Rodríguez cuestionó el respaldo de Machado a sanciones y llamados a intervención extranjera, y señaló que, de regresar al país, deberá rendir cuentas ante la justicia venezolana.

La presidenta encargada también reveló que evalúa una visita a Estados Unidos, algo inédito para un alto liderazgo chavista en décadas, en medio de contactos recientes con funcionarios de Washington sobre energía y cooperación.

Además, defendió la legitimidad de Nicolás Maduro frente a los procesos judiciales abiertos en el exterior y reiteró que, a su juicio, tanto él como Cilia Flores son inocentes.

Las declaraciones marcan un nuevo capítulo en la compleja relación entre Caracas, la oposición y Estados Unidos.