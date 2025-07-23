POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
¿Inversión o invasión? empresas israelíes en Málaga
Genocidio en Gaza
Fondos israelíes ligados a la ocupación de Palestina están detrás del negocio inmobiliario que está vaciando Málaga
23 de julio de 2025

Según El Salto Diario, compran edificios enteros —muchos de ellos protegidos o históricos— para transformarlos en hoteles de lujo o pisos turísticos. Detrás están nombres como Nitsba Holdings, Leonardo Hotels y White Investments: todos con vínculos directos con el entramado colonial israelí. El patrón se repite: capital extranjero, desplazamiento vecinal y barrios convertidos en escaparates turísticos.

Hoy, la Costa del Sol vive una lógica de ocupación disfrazada de inversión.

