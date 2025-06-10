Tiroteo israelí contra palestinos en busca de ayuda humanitaria

Con este ataque, ya son 130 los muertos por disparos y más de 700 heridos entre quienes iban a buscar ayuda a través de la “Fundación Humanitaria de Gaza” desde que comenzó a operar el 27 de mayo.La oficina de prensa de Gaza califica estos puntos de reparto como “mataderos humanos” y pide una investigación internacional urgente y la suspensión inmediata del modelo de la Fundación, que obliga a familias hambrientas a concentrarse bajo fuego.¿Puede llamarse ayuda si llegar a ella significa jugarse la vida?