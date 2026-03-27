POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIOGUERRA CONTRA IRÁN
Choque de narrativas entre Irán y Estados Unidos
00:49
Guerra contra Irán
Choque de narrativas entre Irán y Estados Unidos
27 de marzo de 2026

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, aseguró en un discurso que “todas las bases estadounidenses de la región han sido eliminadas” y que los militares de EE.UU. huyeron, reforzando la narrativa de que Teherán no solo está resistiendo, sino poniendo an jaque a Estado Unidos.

Mientras tanto, Donald Trump,  insistió en que “estamos ganando tan fuerte como nunca se ha visto” en el conflicto, sostuvo que Irán “quiere un acuerdo tan desesperadamente” y presentó la guerra como una operación estadounidense prácticamente ganada.

Más vídeos
¿Sabías que, en un ejercicio militar de EE. UU., "Irán" ganó la guerra en solo 3 días?
¿Qué es el “modelo de Gaza” y qué significaría si se aplica al Líbano?
Javier Bardem: “No a la guerra y Palestina libre”
¿Puede EE.UU. usar sus bases cuando quiera?
Israel retira cargos a soldados acusados de violación
¿Resistirá a la guerra en Irán el cardamomo de Guatemala?
Gaza es el primer genocidio impulsado por IA
Europa dividida ante la guerra en Irán
Israel usa fósforo blanco en sus ataques a Líbano
¿Por qué Francia amplía su arsenal nuclear?