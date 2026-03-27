Choque de narrativas entre Irán y Estados Unidos

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, aseguró en un discurso que “todas las bases estadounidenses de la región han sido eliminadas” y que los militares de EE.UU. huyeron, reforzando la narrativa de que Teherán no solo está resistiendo, sino poniendo an jaque a Estado Unidos.

Mientras tanto, Donald Trump, insistió en que “estamos ganando tan fuerte como nunca se ha visto” en el conflicto, sostuvo que Irán “quiere un acuerdo tan desesperadamente” y presentó la guerra como una operación estadounidense prácticamente ganada.