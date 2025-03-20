POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Perú declara estado de emergencia
América Latina
20 de marzo de 2025

El gobierno de Dina Boluarte ha declarado estado de emergencia en Lima y Callao tras el aumento de la violencia.
Desde el inicio de 2025, se han registrado más de 459 homicidios y más de 22,800 denuncias por extorsión en 2024. En respuesta, Boluarte ha desplegado a más de 500 militares en las calles y ha propuesto la pena de muerte para delincuentes.
No es la primera vez que Perú decreta emergencia por crisis de seguridad, pero esta medida, que durará 30 días, refuerza la militarización como respuesta al auge del crimen.

