El audio de Epstein con Ehud Barak sobre Palantir
01:43
EE.UU. y Canadá
Un audio difundido recientemente muestra a Jeffrey Epstein sugiriendo al ex primer ministro israelí Ehud Barak que se ponga en contacto con Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies.
hace 15 horas

Un audio difundido recientemente muestra a Jeffrey Epstein sugiriendo al ex primer ministro israelí Ehud Barak que se ponga en contacto con Peter Thiel, fundador de Palantir Technologies, una influyente empresa de análisis de datos vinculada a los sectores de seguridad e inteligencia.

En la grabación, Epstein habla de Thiel y de su entorno en Silicon Valley —incluyendo a figuras del capital riesgo como Andreessen Horowitz— y sugiere posibles vías de contacto e influencia. El contenido refuerza lo que ya habían documentado investigaciones periodísticas previas: que Epstein operaba como intermediario informal entre élites políticas, financieras y tecnológicas, incluso después de su condena por delitos sexuales en 2008.

Palantir mantiene desde hace años contratos con gobiernos y agencias de seguridad, incluido el Departamento de Defensa y cuerpos policiales de EE.UU., así como vínculos con el sector de defensa israelí, lo que da contexto a la relevancia de ese contacto sugerido.

