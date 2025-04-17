Juan Francisco Méndez, un guatemalteco solicitante de asilo en EE.UU., iba camino al dentista cuando agentes del inmigración lo interceptaron, rompieron la ventana del auto con un martillo y lo detuvieron. Hoy, su familia exige respuestas: ¿por qué actuar con tanta violencia contra alguien sin antecedentes y en proceso de asilo?El momento fue captado en video por su esposa, Marilú Domingo Ortiz, y muestra a los agentes rompiendo el vidrio del vehículo. Marilú y su hijo de 9 años ya tienen asilo en Estados Unidos, debido al riesgo de persecución que enfrentaban en Guatemala. Méndez, por su parte, llevaba cuatro años viviendo en EE.UU., trabajaba en la industria pesquera, no tenía antecedentes penales y se encontraba a la espera de su proceso de asilo, explicó su defensa. “No había ninguna razón para que lo trataran así, ni a él ni a su esposa”, afirmó Galvez-Sniffin.El alcalde de New Bedford, donde Méndez fue detenido, también se pronunció en su cuenta de X, señalando que el caso “plantea preguntas que merecen respuestas claras”, como por qué no se avisó previamente a la policía local. Además, cuestionó si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realmente está cumpliendo su promesa de enfocarse en personas con antecedentes criminales, o si, por el contrario, está realizando “redadas indiscriminadas contra personas con un estatus migratorio incierto”
Agentes de ICE rompen auto para detener a solicitante de asilo
17 de abril de 2025
