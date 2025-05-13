POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
"El Eternauta"
América Latina
"El Eternauta"
Serie dispara consultas de identidad en Argentina
13 de mayo de 2025

Una nevada mortal. Un Buenos Aires desolado. Y una historia que no solo estremece en la ficción, sino también en la vida real.

“El Eternauta” no solo arrasó en reproducciones, también removió memorias dormidas. Porque detrás de esta icónica historieta de ciencia ficción, hay una verdad aún más inquietante: la desaparición de su autor durante la dictadura militar y la apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio.

La serie reabre heridas, pero también activa búsquedas. Y en un país donde el gobierno niega los 30.000 desaparecidos, cada nieto recuperado es un acto de resistencia.

¿Ya la viste? ¿Qué harías si descubrieras que no eres quien pensabas ser?

