Bebé gazatí muere tras rechazo a su evacuación médica
Bebé gazatí muere tras rechazo a su evacuación médica
Nidal Abu Rebi, de dos años, murió después de que las autoridades israelíes negaran repetidamente los permisos para recibir tratamiento urgente en el extranjero por un agrandamiento grave del hígado y el bazo.
24 de febrero de 2026

“Le supliqué al mundo entero que sacaran a mi hijo, pero nadie me escuchó. Hoy perdí a mi hijo. No quiero perder también a mi hija.”

Nidal Abu Rebi, de dos años, murió después de que las autoridades israelíes negaran repetidamente los permisos para recibir tratamiento urgente en el extranjero por un agrandamiento grave del hígado y el bazo.

Su familia había conseguido derivaciones médicas meses antes, y su hermana permanece hospitalizada con una condición similar.

Según estimaciones oficiales en Gaza, alrededor de 22.000 heridos y enfermos buscan salir del enclave para recibir tratamiento en el extranjero, en medio del colapso casi total del sistema sanitario tras más de dos años de ofensiva israelí.

Hospitales destruidos, escasez de medicamentos y bloqueos a evacuaciones médicas han convertido enfermedades tratables en sentencias de muerte.

