Bad Bunny: "fuera ICE"

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”
Durante la ceremonia de los Grammy en Los Ángeles, el artista puertorriqueño Bad Bunny aprovechó su discurso de aceptación para lanzar un mensaje claro: “Fuera ICE”. Al subir al escenario para recibir el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, pidió el fin de las políticas migratorias que, según denunció, criminalizan a comunidades latinas y migrantes en Estados Unidos.

