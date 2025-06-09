POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Israel secuestra flotilla humanitaria
01:23
Política
Israel secuestra flotilla humanitaria
Madleen —un antiguo pesquero reconvertido en barco de ayuda humanitaria— formaba parte de la Flotilla de la Libertad, una coalición internacional que intenta romper el bloqueo marítimo sobre Gaza desde 2010.
9 de junio de 2025

El 9 de junio, comandos israelíes abordaron la nave en aguas internacionales y detuvieron a sus 11 tripulantes.

Entre ellos viajaba la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan, un periodista independiente y voluntarios de Francia, Türkiye, España y Suecia. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, habló por teléfono con el capitán instantes antes de que se cortara la comunicación: “No hay heridos, pero estamos siendo interceptados; por favor, registren lo que ocurra”.

La ONG Freedom Flotilla Coalition denuncia que el grupo fue “secuestrado” y reclama su liberación inmediata, recordando que la misión llevaba medicamentos y suministros básicos para una población al borde de la hambruna.

Más vídeos
Mercosur-UE: ¿dependencia o desarrollo?
Protestas en Madrid contra el Maccabi Tel Aviv
EE.UU. ya no acusa a Maduro por el "Cartel de los Soles"
El plan de tres fases que EE.UU. propone para Venezuela
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela