Trump y su doble moral migratoria

Trump quiere deportar a millones de migrantes en EE.UU., pero sugiere que los palestinos abandonen Gaza para “ser felices”. La misma lógica colonial de siempre: expulsar a los pueblos de su tierra y disfrazarlo de oportunidad.

Lo que no dice es que la migración no es una elección. En América Latina, EE.UU. lleva décadas creando crisis que obligan a la gente a huir. En Gaza, Israel ha impuesto un sitio brutal para hacer imposible la vida.

Ahora, con el apoyo de Trump, buscan convertir el genocidio en un “proyecto inmobiliario”. No es una propuesta humanitaria, es limpieza étnica con un nuevo nombre.