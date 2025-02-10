POLÍTICATÜRKİYEREPORTAJESOPINIÓNAMÉRICA LATINAORIENTE MEDIO
Trump y su doble moral migratoria
01:24
Genocidio en Gaza
Trump y su doble moral migratoria
Trump quiere deportar a millones de migrantes en EE.UU., pero sugiere que los palestinos abandonen Gaza para “ser felices”
10 de febrero de 2025

Trump quiere deportar a millones de migrantes en EE.UU., pero sugiere que los palestinos abandonen Gaza para “ser felices”. La misma lógica colonial de siempre: expulsar a los pueblos de su tierra y disfrazarlo de oportunidad.

Lo que no dice es que la migración no es una elección. En América Latina, EE.UU. lleva décadas creando crisis que obligan a la gente a huir. En Gaza, Israel ha impuesto un sitio brutal para hacer imposible la vida.

Ahora, con el apoyo de Trump, buscan convertir el genocidio en un “proyecto inmobiliario”. No es una propuesta humanitaria, es limpieza étnica con un nuevo nombre.

Más vídeos
Cilia Flores "La primera combatiente"
Líderes extranjeros capturados por EE.UU.
Israel dispara niña palestina tras falsas acusaciones de "terrorista"
Israel ataca Líbano y vuelve a violar alto el fuego
¿Quiere Trump el petróleo de Venezuela?
Mamdani se opone a Trump por ofensiva en Venezuela
Imágenes satelitales muestran los daños en Caracas
¿Qué pasará en Venezuela?
El turismo como engranaje de la ocupación
El éxito de Malasia tras boicotear a Israel